Miranda e Éder desfalcam São Paulo contra Ceará por suspensão; veja substitutos

O zagueiro Miranda e o atacante Éder desfalcarão o São Paulo no domingo (13) contra o Ceará pela 27ª rodada Série A do Campeonato Brasileiro. No empate em 1 a 1 contra o Corinthians, os atletas foram advertidos com o 3° cartão amarelo.

Para a posição de Miranda, o técnico Rogério Ceni terá Luizão, Nahuel Ferraresi, Diego Costa e Léo à disposição. No setor ofensivo, Luciano deve substituir Éder.

A partida acontece na Arena Castelão, às 16h (horário de Brasília), e terá transmissão da TV Verdes Mares.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil