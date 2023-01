Ministra Ana Moser afirma que e-sports não são esportes

A nova ministra do Esporte, Ana Moser, considera que esportes eletrônicos (e-sports) não são esportes e, por isso, não investirá neste segmento. A ex-jogadora de vôlei afirmou que os jogos de videogame disputados competitivamente são da indústria do entretenimento e não esportes.

"A meu ver, o esporte eletrônico é uma indústria de entretenimento, não é esporte. Então, você se diverte jogando videogame, você se divertiu. "Ah, mas o pessoal treina para fazer". Treina, assim como o artista. Eu falei esses dias, assim como a Ivete Sangalo também treina para dar show e ela não é atleta da música. Ela é simplesmente uma artista que trabalha com entretenimento. O jogo eletrônico não é imprevisível. Ele é desenhado por uma programação digital, cibernética. É uma programação, ela é fechada, ela não é aberta, como o esporte", disse Ana Moser em entrevista ao UOL.

Sem investimento

Assim, Moser disse que não haverá investimento do Ministério do Esporte nos e-sports e lembrou que a ONG "Atletas pelo Brasil" atuou para que a Lei Geral do Esporte, cuja proposta está em tramitação no Senado, não deixasse o conceito de esporte tão amplo a ponto de poder incluir esports.

"A questão do esporte eletrônico a nível federal ainda não é uma realidade. No meu entendimento, não é esporte. A gente lutou, no ano passado, eu na minha vida pregressa, a frente da Atletas pelo Brasil, a gente fez uma ação muito forte junto ao Legislativo para o texto da Lei Geral do esporte não ser aberto o suficiente para poder ter o encaixe dos esportes eletrônicos. O texto está lá protegendo o esporte raiz. Na definição de esporte, tinha sido dado uma abertura que poderia incluir esporte eletrônico, e a gente fechou essa definição para não correr esse risco. Lógico, risco sempre acontece, e é um trabalho constante".

Legenda: Os campeonatos de e-sports estão cada vez mais concorridos e valorizados Foto: Rich T Photo/Shutterstock

Discussão

A discussão sobre se e-sports são esportes ou não é antiga para a comunidade de jogos eletrônicos e passa pela inclusão de games no programa olímpico.

Em março de 2022, o Comitê Olímpico Internacional (COI) descartou a possibilidade de realização de campeonatos de games que não envolvam atividade física nas Olimpíadas. Por outro lado, o COI anunciou que Singapura será sede da Semana Olímpica de Esports em 2023. O evento é um "próximo grande passo no apoio ao desenvolvimento dos esportes virtuais dentro do Movimento Olímpico e no envolvimento com grandes gamers competitivos", segundo a entidade máxima do esporte tradicional.



Em setembro de 2022, os Jogos Olímpicos Asiáticos tiveram competições de esports, não só de jogos com atividade física. Foram oito modalidades de esportes eletrônicos com distribuição de medalhas, entre elas League of Legends, FIFA e DotA 2, e duas de demonstração. Foi a primeira vez que o evento, equivalente aos nossos Jogos Pan-Americanos, deu medalhas para esports.