Ministério Público pede prisão de Leandro Carvalho por débito de pensão alimentícia

O Ministério Público do Pará (MPPA) recomendou a prisão do atacante Leandro Carvalho, do Ceará, por falta de pagamento de pensão alimentícia. O processo foi motivado pela mãe de uma das filhas do atleta, de um ano, sob alegação de atraso de sete meses no pagamento. A informação é do jornal ‘O Liberal’.

O valor do débito deve ser superior a R$ 50 mil com multas e custos processuais. No momento, resta apenas o Tribunal de Justiça do Pará (TJ-PA) emitir o mandado de detenção do jogador de 27 anos.

Legenda: Leandro Carvalho tem contrato com o Ceará até o fim de 2023 Foto: divulgação / Ceará

Inicialmente, a pensão seria de R$ 4 mil mensal, mas a defesa de Leandro Carvalho entrou com um pedido para rever o valor. Na negociação, o atleta não apresentou os vencimentos e contracheques.

O contrato do atacante com o Ceará é até o fim de 2023. Sem espaço no clube, foi emprestado para diversas equipes como o América-MG e o Remo. No momento, negociava um novo empréstimo com a Portuguesa-SP.

Até o momento, o jogador não se manifestou oficialmente sobre o caso.