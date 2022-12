Ministério Público da Espanha arquiva denúncia sobre insultos racistas contra Vini Júnior

O Ministério Público da Espanha arquivou, nesta sexta-feira (2), o inquérito com denúncia sobre insultos racistas sofridos pelo atacante Vinícius Júnior. Os atos dos torcedores aconteceram em setembro, em partida entre Real Madrid e Atlético de Madrid, nos arredores e dentro do estádio Wanda Metropolitano.

Em seu argumento, o MP afirmou que as ofensas contra o Vini Jr. "duraram alguns segundos" e ocorreram em momento de "máxima rivalidade". Dentro da praça esportiva do Atlético de Madrid, torcedores entoaram cânticos que ligavam o jogador brasileiro com "macaco".

Segundo o jornal espanhol Marca, o órgão considerou ainda, que as manifestações não passaram de expressões "depreciativas" ou "zombeteiras" no clássico de Madrid.

Ainda de acordo com o comunicado divulgado pelo Ministério Público da Espanha, as ofensas não podem ser atribuídas à uma pessoa específica. Esta tomada de decisão ocorreu depois da análise feita pela polícia sobre as imagens obtidas pelas câmeras de segurança do estádio.

O relatório alega que não foi possível reconhecer nenhum dos autores dos insultos por se tratar de um número grande de torcedores reunidos.

O jogo foi disputado no estádio Wanda Metropolitano no dia 18 de setembro e cerca de 500 torcedores do Atlético de Madrid ocupavam a área de acesso aos atletas quando o brasileiro foi insultado. Na época, a diretoria dos dois clubes, diversas entidades e também a Comissão Antiviolência da Espanha condenaram o ato.