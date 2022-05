Minas vence Cruzeiro no tie-break e força 3º jogo em busca do título da Superliga masculina de Vôlei

Minas Tênis Clube e Sada Cruzeiro fizeram um jogo emocionante neste domingo (1). O primeiro venceu no tie-break (3 a 2), na segunda parte da final da Superliga de Vôlei 2021/22. A partida ocorreu no Ginásio do Sabiazinho, em Uberlândia. Com uma vitória para cada lado, haverá o terceiro confronto para desempatar a decisão.

Maior vencedor da competição, o Minas quer reencontrar o lugar mais alto do pódio. A equipe não leva o título desde 2006/07. O Cruzeiro levantou a taça pela última vez em 2017/18 e busca a sétima taça no torneio. Além disso, a equipe celeste busca outra marca: o quinto troféu da temporada. O grupo já conquistou o Campeonato Mineiro, a Supercopa, a Copa Brasil e o Sul-Americano.

O JOGO

O Cruzeiro venceu um primeiro set disputado. Na etapa seguinte, o grupo celeste chegou ao 23 a 22, mas o Minas reagiu e venceu por 25 a 22. O placar se repetiu no terceiro, agora com vantagem para os donos da casa. Assim, o time do técnico Nery Tambeiro abriu 2 a 1.

No quarto set, o Cruzeiro voltou com tudo. Liderou do início ao fim, venceu por 25 a 21 e deixou tudo igual no marcador. No quinto e decisivo set, os times mineiros foram para o tie-break. A vitória poderia dar ao Cruzeiro o título antecipado, já que levou a primeira partida, e a derrota forçaria o terceiro duelo.

Mas o Minas não se entregou e, apesar da emoção do ponto a ponto, com um tie-break que chegou ao empate de 13 a 13, venceu. A equipe abriu dois match points e saiu vitoriosa por 18 a 16 no set decisivo.

Com uma vitória para cada lado, a terceira e última partida será outra vez no Ginásio Sabiazinho, às 10 horas. O vencedor vai levar mais uma taça da Superliga para a coleção.

