Milton Neves deixa TV e Band deve promover Neto para substituir 'Terceiro Tempo'

O apresentador Milton Neves confirmou neste sábado (10) que está deixando a TV Band, emissora na qual atuava desde 2008. Com sua saída, o programa 'Terceiro Tempo', que comandava desde 2001, inicialmente na TV Record, chegará ao fim. Ele mesmo escreveu sobre sua saída em sua coluna no UOL e explicou sobre a decisão de deixar as telinhas para ficar mais perto da família. "Não vou mentir para vocês, é um 'mix de sentimentos'", declarou.

Milton Neves - Após inacreditáveis 25 anos, minha missão na TV está cumprida! Valeu, Band! https://t.co/5Yf61z2W7d — Milton Neves (@Miltonneves) June 10, 2023

No lugar do consagrado 'Terceiro Tempo', que atualmente é transmitido aos domingos à noite, a Band deve apostar em José Ferreira Neto, o Craque Neto, que já comanda o programa diário 'Os Donos da Bola'. O próprio Milton Neves aprova e incentiva a substituição. "Chegou a hora de passar o bastão para pessoas competentíssimas que ajudei a revelar para a TV, como o Craque Neto, que hoje está melhor com o microfone nas mãos do que já esteve com a bola nos pés", brincou o apresentador com o colega.



Ainda na coluna publicada pelo UOL, o apresentador explicou a vontade de passar mais tempo com a família. "Quero ver minhas netas (e netos, porque quero mais uns 10!) crescerem, curtir tudo que conquistei com um 'mar' de suor e dar a devida atenção àqueles com quem eu não consegui estar presente nas últimas décadas, tanto familiares quanto amigos", afirmou.



Apesar de estar deixando a televisão, Milton Neves reconhece o seu papel dentro do jornalismo esportivo brasileiro. "Olho para trás e vejo o trabalho bonito que realizei e o legado que deixo hoje para a TV esportiva brasileira", declarou.