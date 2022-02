Millonarios x Fluminense: onde assistir, horário, palpites e escalações

O Fluminense encara o Millonarios em jogo válido pela segunda fase da Pré-Libertadores. A partida será nesta terça-feira (22), às 21h30 (de Brasília), no Estádio El Campín, em Bogotá, na Colômbia.

O Fluminense vem de vitória em cima do Volta Redonda no Campeonato Carioca. Já garantido nas semifinais de forma antecipada, a equipe volta o foco para a competição internacional. O grupo chegou ao local do jogo no domingo e terá de enfrentar a altitude, já que o estádio fica a mais de 2.500m acima do nível do mar.

A equipe colombiana deve ir com força total para o duelo. A única dúvida é Omar Bertel, que se recupera de uma lesão. O lateral-esquerdo não deve ter condições de jogo, mas será o único desfalque do grupo comandado por Alberto Gamero.

ONDE ASSISTIR

Na tv aberta, o SBT transmite ao vivo. A ESPN transmite no canal fechado.

PALPITES

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Millonarios: Álvaro Montero; Andrés Román, Andrés Llinás, Juan Pablo Bargas e Andrés Murillo; Stiven Vega, Larry Vásquez, Eduardo Sosa, David Mackalister Silva, Daniel Ruíz e Diego Herazo. Técnico: Alberto Gamero.

Fluminense: Marcos Felipe; Samuel Xavier, Nino (David Braz), Luccas Claro e Cris Silva; Felipe Melo, André, Yago Felipe e Luiz Henrique; Willian e Fred. Técnico: Abel Braga

FICHA TÉCNICA

Millonarios x Fluminense

Data e hora: 22/2, às 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio El Campín, em Bogotá (COL)

