Milan x Tottenham: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Milan recebe o Tottenham nesta terça-feira (14), no Estádio San Siro, em jogo das oitavas de final da Liga dos Campeões. As equipes se enfrentam às 17h (de Brasília).

Segundo do Grupo E, com 10 pontos, o Milan começa jogando em casa. O time está atrás apenas do Chelsea. A equipe não disputava o mata-mata da competição desde 2013/2014.

Já os Spurs fecharam na liderança da chave D, com 11 pontos, e segue na busca do título inédito da Liga dos Campeões.

Space e HBO Max.

Milan x Tottenham

Data e hora: 14/02, às 17h (de Brasília)

Local: San Siro, em Milão (ITA)