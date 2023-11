Milan x Paris Saint Germain: Onde assistir, palpite e prováveis escalações

Milan e PSG se enfrentam nesta terça-feira (7), no Estádio San Siro, às 17 horas de Brasília. O duelo acontece pela fase de grupos da Liga dos Campeões. As equipes fazem parte do Grupo F do torneio. O Milan ocupa a quarta e última posição da tabela, com dois pontos somados em três jogos. O PSG é o líder com seis pontos.

ONDE ASSISTIR

O jogo será transmitido pela TNT Sports; SBT e HBO Max.

PALPITE

inter@

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Milan: Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori e Florenzi; Musah, Krunic e Reijnders; Rafael Leão, Jovic e Giroud. Técnico: Stefano Pioli.

PSG: Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Skriniar e Lucas Hernández; Zaïre-Emery, Ugarte e Vitinha; Kolo Muani, Dembelé e Mbappé. Técnico: Luis Enrique.

FICHA TÉCNICA | MILAN X PSG

Estádio: Estádio San Siro (Itália).

Data: terça-feira, 7 de Novembro.

Horário: 17 horas (horário de Brasília).