Milan x Napoli: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Milan e Napoli entram em campo nesta quarta-feira (12), às 16h de Brasília, no Estádio San Siro, em Milão (ITA), para disputar a partida de ida das quartas de final da UEFA Champions League 2022/23, a Liga dos Campeões da Europa.

O Milan terminou a fase de grupos na segunda colocação do Grupo E, com dez pontos em seis rodadas, e eliminou o Tottenham nas oitavas de final. Já o Napoli terminou a fase de grupos na primeira colocação do Grupo A, com 15 pontos em seis rodadas, e eliminou o Eintracht Frankfurt nas oitavas de final.

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida pelo HBO Max e pela TNT.

PALPITE PARA O JOGO

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Milan: Maignan, Calabria, Kjaer, Tomori, Hernandez, Tonali, Krunic, Bennacer, Diaz, Leao, Giroud. Técnico: Stefano Pioli.

Napoli: Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Min-Jae, Rui, Anguissa, Lobotka, Zielinski, Lozano, Raspadori, Kvaratskhelia. Técnico: Luciano Spalletti.

MILAN X NAPOLI | FICHA TÉCNICA

Competição: partida de ida das quartas de final da UEFA Champions League 2022/23

Local: Estádio San Siro, em Milão (ITA)

Data: 12/04/2023 (quarta-feira)

Horário: 16h (de Brasília)

Árbitro: Istvan Kovacs (ROM)