Milan x Internazionale: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Milan entra em campo nesta terça-feira (01), às 17h (horário de Brasília), contra a arquirrival Internazionale, pela semifinal da Copa da Itália. O duelo acontece no Estádio Giuseppe Meazza (San Siro), em Milão.

O Derby della Madonnina será o 2° encontro entre as equipes na temporada 2022. No duelo válido pelo Campeonato Italiano, vitória do Milan por 2 a 1.

A partida pela Copa da Itália será disputada em jogo de ida e volta. O classificado enfrentará o vencedor de Fiorentina x Juventus.

Palpite para o jogo

Ficha técnica | Milan x Internazionale

Local: Estádio Giuseppe Meazza (San Siro), em Milão (ITA)

Data: 01/03/2022 (terça-feira)

Horário: 17h (de Brasília)

Transmissão: Star+

Prováveis escalações

Milan: Maignan; Theo Hernández, Romagnoli, Tomori e Calabria; Kessié, Bennacer, Rafael Leão, Krunić e Saelemaekers; Giroud. Técnico: Stefano Pioli.

Internazionale: Handanovič; Škriniar, De Vrij e Bastoni; Dumfries, Barella, Brozović, Çalhanoğlu e Perišić; Džeko e Lautaro Martínez. Técnico: Simone Inzaghi.