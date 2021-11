Milan x Internazionale: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Milan entra em campo neste domingo (07), às 16h45 (horário de Brasília), contra a arquirrival Internazionale, pela 12ª rodada do Campeonato Italiano. O duelo acontece no San Siro, em Milão.

Na vice-liderança da competição nacional, o duelo contra a equipe Nerazzurri pode alçar o Milan à liderança. Para isso, o time precisa empatar ou vencer e torcer por um tropeço do Napoli.

Em contrapartida, o time de Simone Inzaghi busca se aproximar do rival Rossonero. Com 24 pontos, na 3ª colocação, uma vitória pode aproximar a Internazionale do Milan, apesar de não ser suficiente para ultrapassar o 'Il Diavolo'.

Palpite para o jogo

Transmissão

O duelo será transmitido ao vivo pela plataforma de streaming Star+.

Prováveis escalações

Milan

Ciprian Tătărușanu; Calabria, Tomori, Romagnoli e Theo Hernández; Tonali e Bennacer; Alexis Saelemaekers, Brahim Díaz e Rafael Leão; Zlatan Ibrahimović (Giroud). Técnico: Stefano Pioli.

Internazionale

Handanovič; Škriniar, De Vrij e Bastoni; Darmian, Barella, Brozović, Vidal e Dimarco; Džeko e Lautaro Martínez. Técnico: Simone Inzaghi.

Ficha técnica

Milan x Internazionale - 12ª rodada do Campeonato Italiano

Local: San Siro, em Milão (ITA)

Data: 07/11/2021 (domingo)

Horário: 16h45 (de Brasília)

