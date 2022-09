Milan x Inter de Milão: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Milan e Inter de Milão se enfrentam em jogo da quinta rodada da Série A do Campeonato Italiano. O duelo será neste sábado (3), às 13h (de Brasília), no Estádio San Siro. As equipes estreiam na Champions League no meio da semana. No entanto, vão com força máxima para o duelo.

A Internazionale acumula três vitórias e uma derrota no torneio. O time tem nove pontos e pode assumir a liderança provisória caso vença o duelo.

Já o Milan soma duas vitórias e dois empates. O grupo soma oito pontos, mas ainda não pode contar com Ibrahimovic. Além dele, Krunic e Rebic são dúvidas.

As equipes já se enfrentaram 216 vezes. A Inter lidera com 270 vitórias. Do outro lado, o Milan tem 70. Foram 67 empates ao todo.

ONDE ASSISTIR

ESPN e Star+

PALPITES

inter@

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Inter de Milão: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Martinez, Dzeko.

Milan: Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Hernandez; Bennacer, Tonali; Messias, Diaz, Leao; Giroud.

FICHA TÉCNICA

Milan x Inter de Milão

Data e hora: 03/09, às 13h (de Brasília)

Local: Estádio San Siro