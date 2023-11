Milan x Borussia Dortmund: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Milan e Borussia Dortmund entram em campo nesta terça-feira (28), às 17h de Brasília, no Estádio San Siro, em Milão (ITÁ), para disputar uma partida válida pela quinta rodada do grupo F da Liga dos Campeões da Europa.

O Milan ocupa a terceira posição da chave, com cinco pontos ganhos em quatro jogos disputados. Já o Borussia é o líder, com sete pontos nas mesmas quatro partidas disputadas. No primeiro encontro entre as duas equipes, o resultado foi um empate em 0 a 0, na Alemanha.

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida por: Space e HBO Max.

PALPITE PARA O JOGO

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Milan: Maignan, Calabria, Tomori, Thiaw, Hernandez, Musah, Reijnders, Chukwueze, Loftus-Cheek, Pulisic e Giroud. Técnico: Stefano Pioli.

Borussia Dortmund: Kobel, Sule, Hummels, Schlotterbeck, Ryerson, Can, Sabitzer, Reus, Brandt, Malen e Fullkrug. Técnico: Edin Terzic.

MILAN x BORUSSIA DORTMUND | FICHA TÉCNICA

Competição: quinta rodada do grupo F da Liga dos Campeões da Europa

Local: Estádio San Siro, em Milão (ITÁ)

Data: 28/11/2023 (terça-feira)

Horário: 17h (de Brasília)