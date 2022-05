Milan x Atalanta: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Milan recebe a Atalanta em jogo da 37º rodada do Campeonato Italiano. As equipes se enfrentam neste domingo (15), às 13h (de Brasília), no Estádio San Siro, em Milão.

Os donos da casa tem 80 pontos e é líder do torneio nacional. O time vai em busca de manter a posição, já que o vice tem apenas dois pontos a menos. O Milan vem de uma vitória por 3 a 1 em cima do Verona.

A Atalanta corre para subir de posição e entrar na zona de classificação da Europa League. O clube está na oitava colocação, com 59 pontos. A equipe venceu o Spezia por 3 a 1, na casa adversária.

ONDE ASSISTIR

ESPN

PALPITES

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Milan: Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori e Theo Hernandez; Tonali, Kessie, Junior Messias, Brahim Diaz e Rafael Leão; Giroud. Técnico: Stefano Pioli

Atalanta: Musso, Palomino, Demiral, Scalvini, Hateboer, Zappacosta, Freuler, De Roon, Hateboer, Pasalic, Muriel e Malinovsky Técnico: Gianpiero Gasperini.



FICHA TÉCNICA

Milan x Atalanta

Data e hora: 15/05, às 13h (de Brasília)

Local: Estádio San Siro, Milão (ITA)