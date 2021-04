Milan e Inter de Milão deixam Superliga; Juventus defende torneio

O Milan e a Inter de Milão informaram, por meio de comunicados em seus sites e redes sociais, que também estão fora do projeto da Superliga. A Juventus se manifestou dizendo que ainda acredita no projeto, mas vê possibilidades limitadas para a execução. Os respectivos anúncios foram feitos na manhã desta quarta-feira (21).

O ato segue o que foi feito na terça pelos seis times ingleses envolvidos no projeto e hoje pelo Atlético de Madri. Com isso, são nove os times que deixaram a Superliga até agora. Apenas dois times fundadores ainda não se pronunciaram oficialmente: Barcelona e Real Madrid.

No texto, a Inter, que fazia parte do grupo de organizadores da competição, afirmou que o "compromisso com todas as partes interessadas para melhorar a indústria do futebol nunca mudará", justificando a decisão. Já o Milan, atribuiu a decisão a pedidos dos torcedores.

A Juve "considera que [a Superliga] atualmente apresenta possibilidades reduzidas" de ser executada seguindo o planejamento inicial. Entretanto, o clube também informou que "continua comprometido com a busca pela construção de valor a longo prazo para a companhia e para todo o movimento do futebol".

Anúncio da Inter

FC Internazionale Milano confirma que o clube não faz mais parte do projeto da Superliga. Estamos sempre empenhados em proporcionar aos torcedores a melhor experiência futebolística; inovação e inclusão fazem parte do nosso DNA desde a nossa fundação. Nosso compromisso com todas as partes interessadas para melhorar a indústria do futebol nunca mudará.

A Inter acredita que o futebol, como qualquer setor de atividade, deve ter interesse em melhorar constantemente suas competições, de forma a continuar a empolgar torcedores de todas as idades em todo o mundo, num quadro de sustentabilidade financeira.

Com esta visão, continuaremos a trabalhar em conjunto com instituições e todas as partes interessadas para o futuro do esporte que todos amamos.

Anúncio do Milan

Aceitamos o convite para participar do projeto da Superliga com a intenção de entregar a melhor competição europeia possível para os fãs de futebol em todo o mundo e no melhor interesse do clube e de nossos próprios fãs. A mudança nem sempre é fácil, mas a evolução é necessária para o progresso, e as estruturas do futebol europeu evoluíram e mudaram ao longo das décadas.

No entanto, as vozes e as preocupações dos fãs ao redor do mundo foram claramente expressas sobre a Superliga, e o AC Milan deve ser sensível à voz daqueles que amam este esporte maravilhoso. Continuaremos trabalhando duro para entregar um modelo sustentável para o futebol.