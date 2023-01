Michel Macedo recebe contato do Goiás e pode deixar o Ceará

O lateral-direito Michel Macedo recebeu um contato do Goiás e pode deixar o Ceará. Com contrato até o fim de 2023, o defensor foi procurado pelo time goiano, que mantém negociação com o Vovô.

As partes conversam sobre o formato do acordo. Os moldes, como empréstimo ou transferência, são avaliados. Em Porangabuçu desde o início de 2022, o atleta participou de 30 jogos pela equipe.

Por conta do rebaixamento à Série B, a diretoria alvinegra realiza uma reformulação no elenco e monta uma nova base na equipe, dirigida agora pelo técnico paraguaio Gustavo Morínigo. O Goiás, por exemplo, já contratou o centroavante Matheus Peixoto e o volante Oliveira, que estavam no Ceará.

Para o setor, o elenco atual conta com os laterais Igor e Marcos Ytalo (Buiú). Titular da posição em 2022, Nino Paraíba acertou a rescisão com o clube e se transferiu para o América-MG.