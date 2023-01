Michel Macedo permanece no Ceará após negociação frustrada com o Goiás

O lateral-direito Michel Macedo permanecerá no Ceará. Ele estava acertado com o Goiás. mas voltou atrás e ficará no Vovô para a temporada de 2023.

Segundo o ge/GO, em um primeiro momento, Michel seria emprestado ao Goiás, depois as negociações passaram a ser sua ida em definitivo, até que o lateral-direito optou por não rescindir com o Ceará, o que inviabilizou a concretização da transferência.

Para a lateral-direita

Assim, Michel Macêdo ficará no Vozão até o fim de seu contrato, que se encerra no fim de 2023. Em 30 jogos pelo Vovô, o lateral-direito deu uma assistência.

Além de Michel Macêdo, o Ceará conta com Igor e Marcos Ytalo (o Buiú) para a posição.

