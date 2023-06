Michel Macedo deverá receber indenização do Corinthians no valor aproximado de R$ 1,5 milhão

O lateral Michel Macedo, agora no Ceará, deverá receber uma indenização do Corinthians de cerca de R$ 1,5 milhão. O clube paulista foi condenado em segunda instância pela Justiça do Trabalho. Esse valor ainda pode aumentar devido a correções monetárias e custos processuais. O Corinthians ainda tem recurso.

Quando jogava no clube, Macedo saiu com diversos meses de salários atrasados. Além de multas, Michel Macedo tem direito a verbas indenizatórias, férias, 13º e Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

O lateral defendeu a camisa do Corinthians entre 2019 e 2021, quando saiu por empréstimo para o Juventude. O jogador não conseguiu ser titular na equipe, disputando 29 jogos e marcando apenas um gol.

Outro caso judicial envolvendo o Corinthians, foi com o atacante Júnior Moraes, que rescindiu o contrato com o clube paulista devido a pagamentos atrasados.