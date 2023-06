Miami Heat x Denver Nuggets pelas finais da NBA: veja horário e onde assistir

Miami Heat e Denver Nuggets entram em quadra nesta segunda-feira (12), às 21h30 de Brasília, na Ball Arena, em Denver (EUA), para disputar o quinto jogo da final da temporada 2022/23 da National Basketball Association (NBA). A disputa entre as duas equipes será no formato melhor de sete e o Denver Nuggets está liderando por 3 a 1.

O Miami Heat derrotou o Boston Celtics na fase anterior da NBA, com quatro vitórias contra três do rival. Já o Denver Nuggets desbancou o Los Angeles Lakers, com quatro vitórias contra nenhuma do rival.

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida por: Band, ESPN, Star+ e NBA League Pass.

JOGADORES DAS EQUIPES

Miami Heat: Gabe Vincent, Victor Oladipo, Kyle Lowry, Tyler Herro e Max Strus; Nikola Jovic, Jamail Cain, Caleb Martin, Jimmy Butler, Haywood Highsmith, Orlando Robinson, Udonis Haslem, Kevin Love e Duncan Robinson; Bam Adebayo, Cody Zeller e Omer Yurtseven. Técnico: Erik Spoelstra.

Denver Nuggets: Christian Braun, Kentavious Caldwell-Pope, Reggie Jackson, Peyton Watson, Bruce Brown, Ish Smith, Collin Gillespie e Jamal Murray; Michael Porter Jr., Jack White, Zeke Nnaji, Vlatko Cancar, Jeff Green, Aaron Gordon; DeAndre Jordan, Thomas Bryant e Nikola Jokic. Técnico: Michael Malone.

MIAMI HEAT X DENVER NUGGETS | FICHA TÉCNICA

Competição: Jogo 5 da final da NBA

Local: Ball Arena, em Denver (EUA)

Data: 12/06/2023 (segunda-feira)

Horário: 21h30 (de Brasília)