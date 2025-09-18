Miami Dolphins x Buffalo Bills na NFL: veja onde assistir
Veja como assistir ao vivo ao jogo do Thursday Night Football
Miami Dolphins e Buffalo Bills se enfrentam na NFL nesta quinta-feira (18), no Thursday Night Football da Semana 3. O jogo será às 21h15, no estádio Highmark Stadium, em Buffalo (EUA). Veja onde assistir ao vivo à partida e mais informações.
ONDE ASSISTIR
- Sportv 2 (televisão)
ELENCOS
Miami Dolphins: Quinn Ewers, Tua Tagovailoa, Zach Wilson, De'Von Achane, Ollie Gordon II, Jaylen Wright, Alec Ingold, Dee Eskridge, Tyreek Hill, Jaylen Waddle, Malik Washington, Tahj Washington, Nick Westbrook-Ikhine, Tanner Conner, Julian Hill, Darren Waller, Aaron Brewer, Jonah Savaiinaea, Cole Strange, Larry Borom, Daniel Brunskill, Kendall Lamm, Patrick Paul, Kion Smith, Zeek Biggers, Matthew Butler, Kenneth Grant, Benito Jones, Jordan Phillips, Zach Sieler, K.J. Britt, Jordyn Brooks, Bradley Chubb, Tyrel Dodson, Willie Gay Jr., Cameron Goode, Matthew Judon, Jaelan Phillips, Chop Robinson, Cornell Armstrong, Ethan Bonner, JuJu Brents, Rasul Douglas, Storm Duck, Jack Jones, Jason Marshall Jr., Elijah Campbell, Ashtyn Davis, Minkah Fitzpatrick, Ifeatu Melifonwu, Dante Trader Jr., Jake Bailey, Joe Cardona, Alexander Mattison, Jalin Conyers, Andrew Meyer, James Daniels, Germain Ifedi, Austin Jackson, Yodny Cajuste, Liam Eichenberg, Obinna Eze, Eugene Asante, Artie Burns, Kader Kohou, Jason Maitre, Cam Smith, Jason Sanders.
Buffalo Bills: Josh Allen, Mitchell Trubisky, James Cook, Ray Davis, Ty Johnson, Reggie Gilliam, Keon Coleman, Elijah Moore, Joshua Palmer, Curtis Samuel, Khalil Shakir, Tyrell Shavers, Jackson Hawes, Dalton Kincaid, Dawson Knox, Sedrick Van Pran-Granger, David Edwards, Connor McGovern, O'Cyrus Torrence, Alec Anderson, Spencer Brown, Dion Dawkins, Chase Lundt, Ryan Van Demark, Joey Bosa, AJ Epenesa, Michael Hoecht, Landon Jackson, Greg Rousseau, Javon Solomon, DaQuan Jones, Larry Ogunjobi, Ed Oliver, T.J. Sanders, Deone Walker, Joe Andreessen, Terrel Bernard, Matt Milano, Shaq Thompson, Dorian Williams, Christian Benford, Brandon Codrington, Jordan Hancock, Ja'Marcus Ingram, Taron Johnson, Cam Lewis, Dorian Strong, Tre'Davious White, Cole Bishop, Sam Franklin Jr., Damar Hamlin, Taylor Rapp, Matt Prater, Cameron Johnston, Reid Ferguson, Tylan Grable, DeWayne Carter, Maxwell Hairston, Wande Owens, Tyler Bass.
MIAMI DOLPHINS X BUFFALO BILLS | FICHA TÉCNICA
- Competição: Semana 3 da NFL 2025/2026
- Local: estádio Highmark Stadium, em Buffalo (EUA)
- Data: 18/09/2025 (quinta-feira)
- Horário: 21h15 (de Brasília)