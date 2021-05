Messias projeta Clássico-Rei decisivo pelo Estadual: “dar nosso melhor para buscar o título”

A vitória diante do Bolívar foi a terceira seguida do Ceará nesta semana. A equipe de Guto Ferreira entrou em campo na segunda (17), na quarta (19) e na quinta-feira (20). Mesclando as equipes para evitar um desgaste maior do grupo, o comandante alvinegro mandou a campo nessas três partidas dois jogadores: Fernando Sobral e Saulo. Na manhã desta sexta-feira (21), o zagueiro Messias comentou sobre a disposição dos atletas e garantiu que é reflexo do grupo do Vovô.

Assista à coletiva na íntegra:

“Esses dois jogadores (Saulo e Fernando Sobral) demonstram o que é o grupo do Ceará. Um grupo que se entrega, que está sempre disposto a ajudar, a fazer o melhor pelo clube. Essa disposição deles nos motiva a cada vez mais dar o nosso melhor e ficamos muito felizes que eles tenham contribuído com os jogos. Isso também ressalta o grande trabalho do staff do Ceará, preparação física, porque é muito difícil essa sequência de jogos, muito desgastante e os jogadores suportaram bem e isso é fruto do grande trabalho feito pelo clube.”

A semana decisiva, porém, não chegou ao fim. Neste domingo (23) o Ceará enfrenta o Fortaleza pela final do Campeonato Cearense 2021. Para Messias, o foco é fundamental para buscar o título diante do maior rival.

Messias Zagueiro do Ceará “Realmente foi uma vitória muito importante ontem, mas não temos tempo para comemorar. Já estamos focados na decisão de domingo (contra o Fortaleza). Precisamos nos manter focado, se focar ainda mais, se manter mobilizado para essa grande final e dar o nosso melhor para buscar o título.”

Anunciado no final de março como novo reforço do Ceará, o zagueiro Messias se firmou na equipe titular ao lado de Luiz Otávio. O xerife alvinegro chega, diante do Fortaleza, a sua segunda disputa de título na temporada 2021. Após perder a Copa do Nordeste para o Bahia, o Vovô chega para a decisão contra o maior rival buscando o título do Cearense.

“Essa final é muito importante, fico muito feliz em estar chegando a minha segunda decisão. Infelizmente, a primeira não conseguimos conquistar o título, mas estamos muito focados nessa decisão de domingo. Uma coisa que eu posso garantir é a entrega da nossa equipe, a vontade de vencer e fazer por merecer vencer. É importante para o clube estar sempre chegando em decisões, mas o mais importante é conquista-los. Espero que possamos fazer um grande jogo no domingo, dar o nosso melhor e conquistar esse título que o Ceará merece e toda sua torcida.”