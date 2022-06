Messias minimiza peso do jogo contra o Atlético/GO: "Não podemos dar mais peso que jogo merece"

Em 13 rodadas, o Ceará faz uma campanha desbalanceada em pontos como mandante e visitante, somando 13 dos 16 fora de casa e apenas 3 diante da torcida, sem ainda não ter vencido. E contra o Atlético/GO no domingo (26), o Vozão terá a chance de finalmente vencer como mandante na Série A, em jogo às 18 horas.

Ceará e Atlético/GO têm a mesma pontuação na tabela, com 16 pontos. O Dragão está à frente em 12º pelo número de vitórias (4 a 3), sendo um dos confrontos diretos na tabela. O zagueiro Messias rechaçou o caráter decisivo do jogo, não querendo dar mais peso ao jogo"

São 3 pontos para todos os jogos. Seja contra times que estão no G4, ou na zona rebaixamento. Não podemos dar mais peso que jogo merece. Na fala popular eu concordo com esse termo de jogo de 6 pontos, mas na realidade isso não existe, porque vale os três pontos. Temos que vencer o jogo, pela grandeza do clube e objetivos que temos".