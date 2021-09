Messias e Benevenuto estão entre zagueiros que mais bloqueiam finalização na Série A; veja dados

Os zagueiros Messias, do Ceará, e Marcelo Benevenuto, do Fortaleza, estão entre os atletas da posição que mais bloqueiam finalizações na Série A de 2021. A dupla do futebol cearense se destaca no quesito em levantamento do perfil Espião Estatístico, do ge.

A ação defensiva é fundamental para evitar perigo ao goleiro, sendo importante na manutenção do placar. O movimento também coroa o posicionamento dos defensores, que estão entre os melhores do Brasileirão.

Messias é o líder, com 22 intervenções em 18 partidas, uma média de 1,22 por jogo. Já Benevenuto é o 4º mais efetivo, com 15 em 17 exibições, mesmo índice de Vitor Mendes, do Juventude.

O top-4 é formado ainda pelos zagueiros Paulão, do Cuiabá, e Sabino, do Sport. Confira abaixo os números de bloqueios de finalização dos cinco atletas com melhor desempenho na Série A:

Líderes de bloqueios de finalização na Série A:

Messias (Ceará): 22 intervenções em 18 jogos | média de 1,22 por jogo Paulão (Cuiabá): 17 intervenções em 17 jogos | média de 1 por jogo Sabino (Sport): 16 intervenções em 19 jogos | média de 0,84 por jogo Benevenuto (Fortaleza) e Vitor M. (Juventude) | 15 intervenções em 17 jogos | média de 0,88 por jogo