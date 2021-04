Messias destaca coletivo do Ceará após vitórias: "Mérito de todos"

Satisfeito com o resultado conquistado na noite dessa quarta-feira (21), diante do Jorge Wilstermann, o zagueiro Messias destacou o jogo coletivo do Ceará, que segundo ele, é determinante para que a equipe sofra poucos gols e vença as partidas.

A vitória por 3 a 1, na estreia da Copa Sul-Americana, foi a quinta seguida do Ceará na temporada 2021, com um gol sofrido, este de penalti, após cinco jogos sem ser vazado.

Messias Zagueiro do Ceará "O setor defensivo não é composto apenas pelos 5 atletas de defesa, como o goleiro, dois zagueiros e dois laterais. Todos, desde o Vizeu, Vina, Mendoza, que fazem o primeiro combate, ajudam a gente ali atrás. É mérito da equipe, de como a equipe joga. Quando o time todo ajuda defesa fica mais fácil. E os gols saindo também é mérito de todos, do coletivo".

Ouça o CearáCast

Powered by RedCircle

Embora o Ceará tenha sofrido um gol após 5 jogos, de penalti, Messias afirma que o time trabalha para sofrer o menor número de gols possíveis para, assim, se aproximar da vitória.

"É sempre importante não tomar gol, ou tomar o mínimo possivel, para estar mais próximo da vitoria. Primeiramente, a gente busca fazer o que o Guto pede, com organização. Fizemos 2 a 0 e mantivemos o controle do jogo mesmo com o gol sofrido. O time manteve a cabeça no lugar e continuou bem postado. Fomos bem orientados, controlamos o jogo e ampliamos o placar para sair com a vitória".