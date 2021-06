Messias descarta pressão no elenco do Ceará após derrota para Bahia: "somos blindados"

O Ceará atravessa uma fase difícil na temporada de 2021, amargando cinco jogos sem vitória. Nesta quinta-feira (17), contra o Bahia, até saiu na frente na Arena Castelão, mas perdeu por 2 a 1. Questionado sobre a pressão no elenco, o zagueiro Messias descartou que o grupo seja afetado.

“Dentro da equipe não existe essa pressão. A gente fica triste por não ter ganho o jogo, pelo resultado, mas dentro do Ceará não há pressão. Isso é uma família, um grupo unido. Nossos números são positivos, infelizmente perdemos as finais que disputamos, mas só perde a final quem chega na final. Colocaram muita coisa ruim no grupo, mas não afeta. Somos blindados”, afirmou.

Legenda: O Ceará perdeu para o Bahia com dois gols de Gilberto Foto: Thiago Gadelha / SVM

Antes da partida, após empate sem gols com a Chapecoense, o time desembarcou na capital cearense sob protestos da torcida. Messias avaliou a cobrança como “além do comum”.

“A torcida tem direito de cobrar, mas algumas coisas estão sendo além do comum. Vocês são prova viva hoje que não faltou entrega, não faltou vontade. É questão de detalhe para nossa equipe voltar a vencer. Nosso retrospecto no ano é bom, não devemos ficar triste porque futebol não é só um jogo, é longo prazo e Campeonato Brasileiro é longo”, completou.

Na Série A do Brasileiro, a equipe soma uma vitória (Grêmio), um empate (Chapecoense) e duas derrotas (Bahia e Santos). O próximo compromisso é domingo (20) contra o Internacional, às 16h, no Beira-Rio, pela 5ª rodada.