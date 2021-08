Messias comemora bom momento do Ceará e projeta volta da parceria com Luiz Otávio

O zagueiro Messias é titular absoluto do Ceará, jogando os 90 minutos de todos 14 jogos da Série A até então. Com uma participação efetiva no momento do Vovô, invicto há 10 jogos na elite e em 7º com 22 pontos, o defensor de 26 anos comemora a campanha alvinegra e espera fazer história no clube ao fim do certame.

Messias Zagueiro do Ceará “Nós queremos fazer história. Já fizemos isso com a maior sequência invicta na campanha da Série A, mas queremos mais. O segredo para manter é muito trabalho, foco e determinação, fazendo o nosso melhor todos os dias com entrega e dedicação.

Indagado se esse seria o melhor momento do clube na temporada, pela grande campanha na Série A, Messias ressaltou que o momento vem desde o início da temporada, e que a confiança do grupo se manteve mesmo com derrotas duras.

"Momento bom vem desde o início da temporada. Infelizmente a gente saiu da Copa do Brasil, fomos eliminados na 1ª Fase da Sul-Americana e fomos vice da Copa do Nordeste. É frustrante, reconhecemos, mas nossos números são muito bons. O momento não é de agora, desde o começo a gente vem jogando bem e as eliminações não abalaram o grupo. Continuamos focados, trabalhando, com todos passando confiança e isso foi o que fez a gente se manter firme e forte. Os números não mentem, estão aí e a gente espera continuar forte e conquistar coisas maiores na temporada".

Parceria

Para o duelo contra o Atlético/GO no domingo (8), às 18h15, no Castelão, pela 15ª rodada da Série A do Brasileiro, o Ceará deve contar com a volta de Luiz Otávio. O defensor ainda não atuou na Sèrie A por causa de uma lesão de tornozelo, já devidamente curada, e assim, a dupla com Messias pode ser restabelecida. O caminho para o retorno da dupla é a suspensão de Gabriel Lacerda, que vem sendo titular e atuando bem, mas está fora pelo 3º cartão amarelo.

Messias elogiou ambos, e garantiu que Luiz Otávio terá a braçadeira de capitão de volta. Na ausência dele, Messias herdou a braçadeira.

"O Ceará está bem servido de zagueiros. Quem o Guto escolher para jogar, dará conta do recado. Sobre o Luiz Otávio, não tem nem o que falar, ele tem perfil de capitão, a braçadeira é dele, pela história que tem no clube. Ele é um dos melhores zagueiros dos país e se for da vontade do Guto, dele jogar domingo ao meu lado, será uma honra jogar com ele novamente. Sobre o Lacerda, é um jovem que agrega muito, que provouser de muita qualidade e segurança".

Legenda: Messias foi uma das principais contratações do Ceará para 2021 e jogou todas as partidas do clube na Série A até então Foto: Thiago Gadelha/SVM