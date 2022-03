Messias cita preparação do Ceará para enfrentar a Tuna Luso e rechaça favoritismo; veja coletiva

O zagueiro Messias concedeu entrevista coletiva nesta segunda-feira (14), às vésperas do duelo contra a Tuna Luso pela 2ª fase da Copa do Brasil. Na ocasião, o "xerife alvinegro" comentou a preparação da equipe de Tiago Nunes para o duelo decisivo contra os paraenses.

"Esse período não foi somente para esse jogo (contra o Tuna Luso). Acho que foi um período muito importante para a temporada inteira. Sabemos como é o calendário, não sabemos quando vamos ter outra semana aberta para treinar intensivamente, todos os aspectos, como físico e tático. Aproveitamos bem essa semana, foi uma semana muito boa de trabalho, onde todo mundo deu o seu melhor. Nos preparamos bem para o jogo de amanhã, é uma decisão, e vamos dar o nosso melhor para sairmos classificados.

Questionado sobre um possível favoritismo do Ceará na partida, Messias foi enfático ao rechaçar que não há favorito no confronto. Na visão do zagueiro, o elenco alvinegro precisar dar o melhor dentro de campo contra qualquer adversário.

"Essa questão do favoritismo, temos que deixar para o torcedor. Nós quando entramos dentro de campo, não tem favoritismo. Temos que respeitar e dar o nosso melhor contra quem for. Como profissionais, temos que zelar pelo escudo que a gente representa e por nós mesmos. Temos que dar o nosso melhor contra qualquer adversário. O favoritismo, nós deixamos para o torcedor e para quem não faz parte do ambiente profissional. Quem está ali dentro, tanto atletas como staff, tem que ter o respeito por todas as equipes."

Com apenas quatro gols sofridos na temporada, sendo dois pela Copa do Nordeste e dois pelo Campeonato Cearense, o Ceará tem tido como principal destaque neste início de temporada o setor defensivo. Questionado sobre a boa fase vivida pelos companheiros de posição, Messias atribuiu o mérito ao elenco, citando a importância dos onze atletas na marcação.

"Para quem ver de fora, o torcedor e os que analisam futebol na imprensa, eles vêem o setor defensivo como os zagueiros, os laterais e o goleiro. Entendo, é uma tônica da crítica esportiva e dos nossos torcedores. Só que nós, profissionais do futebol, não pensamos assim. A defesa da nossa equipe não condizem apenas nesses cinco atletas, nossa defesa são onze atletas, assim como o nosso ataque. Se a nossa defesa vai muito bem, é porque desde o nosso centroavante tem ajuda na marcação. Ele marcando forte lá na frente, a bola vai chegar mais tranquila, não vai vir com tanta facilidade. O diferencial da nossa equipe é a ajuda de todos na marcação, nossa defesa se faz por onze atletas, do nosso centroavante ao goleiro. E o ataque da mesma forma."

Confira à coletiva na íntegra