Messias admite ansiedade para jogar com a torcida do Ceará no estádio

Nesta quarta-feira (6), finalmente o Ceará jogará ao lado de sua torcida no Castelão, após a liberação de público pelas autoridades sanitárias. O Vozão enfrenta o Internacional às 19 horas e poderá contar com o apoio de 6.300 sócios-torcedores, capacidade liberada segundo protocolo.

E para alguns jogadores, este será o primeiro jogo com a massa alvinegra ao lado, como é o caso do zagueiro Messias, contratado este ano. Ele admitiu ansiedade em jogar com torcida pela 1ª vez com a camisa do Ceará.

Messias Zagueiro do Ceará Eu até brinco com os companheiros que só joguei com a torcida do Ceará contra. E sempre foi complicado, era difícil jogar aqui. A torcida não parava de apoiar o time e quero sentir isso agora a meu favor. Estou ansioso pela volta do público, em sentir o apoio e o calor dessa torcida que é tão apaixonada

O defensor alvinegro espera que o Ceará faça uma grande exibição e consiga a vitória, como uma forma de homenagear a torcida que estará presente no Castelão.

"Estamos preparados, mas não será fácil. Temos que fazer por merecer a vitória. Sabemos da importância desses três pontos e queremos vencer para dar esse presente ao nosso torcedor, que vai estar de volta depois de tanto tempo longe do estádio".

Retorno

Messias retorna ao Vovô após cumprir suspensão diante da Chapecoense, quando o time venceu por 1 a 0 com gol de Jael. Foi a 1ª partida que o defensor ficou fora.

"Eu sempre quero jogar, dar meu melhor e ajudar. Eu tinha em mente completar as 38 rodadas, mas como não dá mais, vou tentar jogar o máximo que der. Eu quero sempre estar disponivel para que o Tiago Nunes possa me utilizar. Estou preparado".

Confira a Coletiva do zagueiro Messias