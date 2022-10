Messi recebe proposta e pode ir jogar nos Estados Unidos, diz jornal

O futuro do atacante argentino Lionel Messi está a cada dia mais incerto. Com contrato firmado com o PSG, os rumores que ele deixaria o futebol francês após a Copa do Mundo do Qatar ganham força. Desta vez, o time que especula a contratação de Messi é o Inter Miami, time da Major League Soccer (MLS), a liga americana de futebol dos Estados Unidos.

Segundo o jornal "The Athletic", o clube dos Estados Unidos e o astro do Paris Saint-Germain já tiveram conversas e retomarão negociações após a Copa do Mundo. Procurada, a assessoria do atacante disse que não comenda negociações.

Até o fim de 2022, Messi tem contrato firmado PSG, Porém, a partir de janeiro ele poderá acertar um pré-contrato com outra equipe sem nenhum custo. O clube francês planeja a renovação do craque argentino, que também é pretendido pelo Barcelona, seu ex-clube.