Messi marca no último lance na sua estreia pelo Miami

Lionel Messi fez sua estreia na noite desta sexta-feira (21) e não foi nada discreto. Já de cara, fez um golaço aos 48 minutos do segundo tempo, trazendo a vitória para o novo clube. Os norte-americanos fizeram questão de receber o atleta com uma cerimônia que fez o jogo começar 15 minutos depois do previsto. A partida era válida pela primeira rodada do grupo J da Leagues Cup.

Messi começou no banco de reservas e só entrou no segundo tempo, aos nove minutos. O placar já estava 1 a 0 para o Miami, mas o Cruz Azul queria estragar a festa do camisa 10 e empatou a partida, aos 20 minutos. O gol de empate do rival deixou tudo pronto para a genialidade do astro aparecer. Aos 48 minutos, Messi fez a alegria do torcedor e explodiu as redes sociais do mundo todo.

Próximo jogo do Inter Miami

O próximo duelo é contra o Atlanta United, às 20h30 (horário de Brasília) na terça-feira (25).