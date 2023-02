Lionel Messi fica livre para assinar pré-contrato e tem futuro indefinido no PSG

O atacante argentino Lionel Messi tem futuro indefinido no Paris Saint-Germain (PSG). Eleito sete vezes o melhor jogador do mundo da Fifa e atual campeão mundial pela Argentina, o astro tem apenas cinco meses de contrato com o clube francês e ainda não sinalizou sobre uma renovação.

Pela regulamentação internacional, inclusive, está livre para assinar um pré-contrato no momento. Diretor de futebol do PSG, o português Luis Campos admitiu a situação e aguarda um desfecho.

“Espero tê-lo neste projeto, não escondo. Ficaria feliz se continuasse conosco. Estamos conversando neste momento para atingir esse objetivo, de seguir com Messi”, declarou para o site Telefoot.

Na Europa, a imprensa indica três caminhos para Messi, de 35 anos: renovar com o PSG, voltar ao Barcelona ou se aventurar pelo Inter Miami, da Major League Soccer (MLS), dos Estados Unidos.