Messi fala sobre título da Copa do Mundo pela Argentina: 'não tenho mais nada a conquistar'

Campeão do Mundo pela Argentina, Lionel Messi está em nova fase da carreira. Recentemente anunciado pelo Inter Miame, dos Estados Unidos, o jogador celebrou os 36 anos de idade no sábado. Em entrevista ao canal beIN Sports, ele destacou os troféus conquistados e pontuou que nada mudou na rotina após a conquista no Catar.

"A verdade é que não mudou absolutamente nada. A única coisa que posso dizer é que sou, que somos, campeões mundiais, e que não tenho mais nada a conquistar, que já conquistei de tudo", disse o jogador.

O argentino também falou sobre o período em que esteve no Paris Saint-Germain. Com a equipe francesa, ele conquistou dois títulos nacionais e uma Supercopa. Messi, que também conquistou sete Bolas de Ouro, lamentou não ter conseguido uma Champions pelo clube. Além disso, afirmou ter havido uma ruptura com parte da torcida.

"Um dos grandes objetivos era a Champions League e a verdade é que não o conseguimos durante os dois anos. Acho que foram grandes decepções, mas é preciso dar importância também aos campeonatos que foram conquistados", revelou o craque.

Defendendo o time parisiense, Messi atuou em 75 jogos, marcou 32 gols e deu 34 assistências. O argentino deve estrear pela equipe americano no dia 21 de julho, quando enfrenta o Cruz Azul na Copa das Ligas.