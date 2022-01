Messi e mais 3 jogadores estão com Covid-19, revela PSG

A Covid-19 voltou com tudo no continente europeu com adiamento de jogos e restrição de público, e o principal jogador do Paris Saint-Germain e um dos maiores do mundo, a lenda Lionel Messi testou positivo para o novo coronavírus. O anúncio foi feito pelo próprio clube parisiense em nota divulgada à imprensa.

Além de Messi, outros três jogadores também estão infectados pela doença: Juan Bernat, Sergio Rico e Nathan Bitumazala. "Atualmente, eles respeitam o isolamento e estão sujeitos ao protocolo de saúde adequado", disse o clube na nota.

O PSG tem compromisso pela Copa da França nesta segunda-feira (3). O time enfrenta o Vannes às 17h10 e terá obviamente a ausência do craque argentino.

Situação de Neymar

Legenda: Neymar voltará a treinar em 3 semanas Foto: AFP

A situação do brasileiro Neymar também foi atualizada pelo clube francês. "Neymar JR continuará seus cuidados no Brasil até o dia 9 de janeiro com membros da equipe médica e de performance do Paris Saint-Germain. Seu retorno aos treinos ainda é esperado em cerca de 3 semanas".