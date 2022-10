Messi deve deixar PSG e retornar ao Barcelona ao final da temporada, revela jornalista

A possível saída de Messi do PSG e o retorno ao Barcelona ganhou mais um capítulo nesta terça-feira (4). A informação é da jornalista argentina Veronica Brunati, que é próxima da família do astro, e pontuou a sua volta ao final do contrato com o time francês em 2023.

Em post nas redes sociais, a profissional da imprensa da Argentina destacou que o final da atual temporada marcaria a volta de Messi ao clube catalão. "1º de julho de 2023, Lionel Messi será jogador do Barça", escreveu Veronica Brunati na postagem.

A publicação animou os torcedores do Barcelona que esperam ver Lionel Messi, mais uma vez, vestir as cores azul e grená. Este possível retorno agora conta com data marcada para o final da temporada 2022/23.

O craque argentino foi contratado pelo PSG em 2021, com contrato firmado para dois anos. Em janeiro de 2023, o jogador já pode assinar pré-contrato com o seu ex-clube. Messi já deixou público seu desejo de voltar à capital da Catalunha.

❝When I made my debut, that was my dream come true ... I'll always remember that moment.❞



— Leo #Messi pic.twitter.com/BPhg0c6zF7 — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 8, 2021

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil