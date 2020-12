Mesmo sem torcida, Ceará fecha 2020 com 72% de aproveitamento como mandante

Mesmo sem a presença da torcida alvinegra e apesar da derrota para o Atlético/GO, no último sábado, na Arena Castelão, pelo placar de 2 a 1, o Alvinegro fechou a temporada com ótimo desempenho atuando como mandante. Em 23 jogos, foram 13 vitórias, 11 empates e apenas 5 derrotas. Dos revezes em seus domínios, todos eles foram para equipes da Série A do futebol Brasileiro (Fortaleza 2x, Vasco, Santos e Atlético/GO).

Em comparação às últimas três temporadas, que contaram também com jogos da Série A do Brasileiro, Copa do Nordeste e Campeonato Cearense, o desempenho do Vovô foi bem acima. Em 2019, ano que o time de Porangabuçu escapou do rebaixamento com baixo número de pontos, foram 11 derrotas em casa e praticamente o mesmo número de vitórias de 2020, mesmo com uma quantidade maior de partidas no ano passado.

Em comparação a 2018, o desempenho de 2020 se sobressai. Naquele ano, foram muitos empates (14 no total) e 7 derrotas em 38 partidas disputadas.

Ano diferente

Fora qualquer resultado, o ano como mandante do Ceará não teve o brilho da torcida, em virtude da pandemia do novo coronavírus. Dos 23 jogos, apenas 7 tiveram a presença de público. Das sete partidas, em apenas três o torcedor teve a oportunidade de acompanhar a equipe na Arena Castelão. Nunca a torcida do Vovô ficou tanto tempo sem acompanhar o time fisicamente.

Um fator que era temerário para o time alvinegro antes do retorno do futebol no cenário de pandemia era justamente a ausência da torcida. Em 2019, a maior parte dos pontos conquistados pelo Vovô em toda a Série A foram conquistados na presença do público. Mas o desempenho com o Castelão vazio se manteve e ainda se ampliou.

Mando de campo em outro estado

Pela primeira vez na história, também, o Ceará mandou os seus primeiros jogos fora do Estado do Ceará. Durante a Copa do Nordeste, o Vovô conseguiu resultados positivos, chegando ao título da competição de forma invicta.

Além disso, o Alvinegro também fez a sua primeira partida oficial no CT Luiz Campos, em Itaitinga. Por lá, o Vovô fez o primeiro jogo na retomada do futebol, goleando o Barbalha por 5 a 0.

Desempenho como mandante - Ceará

2020

23J 13V 11E 5D

42 gols marcados

30 gols sofridos

72% aproveitamento

2019

34J 14V 9E 11D

45 gols marcados

29 sofridos

50% aproveitamento

2018

38J 17V 14E 7D

50 gols marcados

30 gols sofridos

57,05% aproveitamento