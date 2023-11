Mesmo sem chances de acesso, Ceará pode ter papel decisivo na formação do G-4 da Série B; entenda

A briga pelo acesso à Série A de 2024 segue intensa na Série B. Restando apenas três partidas para o término da segunda divisão, o Vitória é o time que está praticamente garantido na elite. De acordo com os números da UFMG, o rubro-negro baiano tem 99,99% de chances de subir. Porém, outras nove equipes ainda seguem na briga por um lugar na primeira divisão. O Ceará, que não tem mais chances de acesso, pode ter um papel decisivo para definir a formação do G-4 ao fim da competição.

Isso se dá pelo fato de o Vovô enfrentar três adversários que estão na parte de cima da tabela e que ainda sonham com um lugar na Série A de 2024. Mirassol, Vila Nova e Juventude podem ter o seu caminho "atrapalhado" ou "facilitado" pelo Alvinegro de Porangabuçu. Além dos times já citados, Criciúma, Atlético-GO, Sport, Novorizontino, Guarani e CRB também estão envolvidos na luta por uma vaga na Série A.

QUAL O PAPEL DO CEARÁ?

Com 14,8% de chances de acesso, segundo dados da UFMG, o Mirassol é o primeiro adversário da sequência de três jogos que restam para o Vozão. Atualmente, a equipe do interior paulista ocupa a sétima posição, com 57 pontos ganhos em 35 jogos, e precisa vencer o Ceará para seguir com chances reais nas duas últimas rodadas. Em caso de derrota para o Alvinegro, as chances do Leão devem diminuir consideravelmente, podendo, inclusive, chegar a zero.

Na rodada seguinte, o adversário do Vovô será o Vila Nova. O time goiano é um dos que tem a menor porcentagem de chance de subir para a Série A: são apenas 5,9%. Na partida contra o Ceará, o Tigre pode já estar apenas cumprindo tabela. Hoje, o Vila é o nono colocado, com 55 pontos em 35 jogos.

Por último, o confronto contra a equipe que tem a maior probabilidade de ascender à elite. O Juventude é o atual terceiro lugar da Série B, com 60 pontos ganhos em 35 rodadas, e tem 75,3% de chances de acesso. Inclusive, o time gaúcho pode chegar ao jogo da última rodada já com o acesso garantido, realizando apenas uma partida para cumprir tabela contra o Vozão.

