Mesmo punido, Horizonte jogará com torcida pelas quartas de final do Campeonato Cearense; entenda

Apenado com a perda de um mando de campo pelo Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol do Ceará (TJDF-CE), o Horizonte jogará no Domingão com torcedores diante do Maracanã no duelo de ida das quartas de final do Campeonato Cearense, neste domingo (16), contra o Maracanã.

O não cumprimento da pena, que poderia ser a realização do duelo com portões fechados, não será cumprido nesta partida, a primeira após a condenação, porque o Regulamento Geral de Competições da Federação Cearense de Futebol (FCF) determina que o cumprimento de penas da justiça desportiva somente se dará seis dias após a notificação do departamento de competições da entidade. O julgamento na 1ª comissão disciplinar no qual o Horizonte foi punido aconteceu na terça-feira (11), apenas cinco dias antes da realização do jogo das quartas de final.

O artigo 65, parágrafo 2º, do RGC diz: “A DCO (diretoria de competições) somente poderá executar a pena de perda de mando de campo na partida que venha a ocorrer depois de decorridos 6 (seis) dias do recebimento de comunicação da Justiça Desportiva que a impuser, tendo em vista os prazos exigíveis para as ações logísticas relacionadas com a mudança de local da partida, inclusive emissão e venda de ingressos, considerando os prazos estabelecidos pela Lei nº 14.597/23”.

A venda de ingressos para a partida entre Horizonte e Maracanã, inclusive, foi iniciada nesta sexta-feira (14), na bilheteria principal do estádio Domingão, em Horizonte, com os valores de R$ 30 a inteira e R$ 15 a meia.

Galo recorreu

O Horizonte deverá cumprir a pena de perda de mando de campo se avançar para a semifinal, no entanto, o departamento jurídico do time já entrou com pedido de efeito suspensivo no TJDF-CE para poder seguir jogando com torcedores normalmente no Domingão até julgamento do Pleno do tribunal.