Mesmo em oscilação, Titi garante Fortaleza focado: "continuar brigando por posição na Libertadores"

O Fortaleza passa por momento de oscilação no Campeonato Brasileiro. É fato que a classificação ainda é boa, já que o Tricolor está na 4ª posição, com 36 pontos. Porém, nas últimas oito rodadas, o Leão do Pici venceu apenas um jogo, acumulando ainda quatro derrotas e três empates. Para o zagueiro Titi, a irregularidade ocorreria cedo ou tarde.

"Num Campeonato Brasileiro com tantas equipes qualificadas, é quase natural passar por algum momento de instabilidade, e isso aconteceu com o Fortaleza e irá acontecer com outras equipes. Mas a gente tem que enfatizar o momento que a gente vem viendo. Estamos em uma posição hoje de Libertadores, que é nosso principal objetivo, e estamos numa semifinal de Copa do Brasil. Nos dá tranquilidade para continuar nosso trabalho", ressaltou.

Apesar dos resultados recentes, o defensor faz questão de garantir que o grupo segue focado no objetivo principal.

"É claro que temos, sim, que voltar a vencer, fazer bons jogos, ter volume de jogo, para com isso ter consistência e continuar brigando por posição na Libertadores, além de chegar na tão sonhada final da Copa do Brasil, que é nosso objetivo também", destacou.

Críticas da torcida

O experiente zagueiro, de 33 anos, falou também sobre as críticas da torcida, inclusive as vaias recebidas após a derrota por 3 a 0 para o Atlético-GO.

"A cobrança do torcedor vem muito daquilo que nós já apresentamos durante a temporada toda. A gente vem fazendo bons jogos, construindo bons resultados e infelizmente, no último jogo, a gente não conseguiu. A cobrança do torcedor é em relação a isso", disse.

Para o zagueiro, só há um caminho para garantir mais tranquilidade no trabalho: vencer o Fluminense, nesta quarta-feira (6), no Maracanã.

"A gente sempre vem conversando e cada jogo tem uma maneira, uma história diferente. Sabemos da qualidade do nosso adversário, mas temos que olhar para dentro da nossa equipe. Voltar a não somente fazer bons jogos, mas a fazer o resultado, que é o mais importante nesse momento", finalizou.