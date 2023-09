Mesmo debaixo de chuva, torcida do Fortaleza faz festa em bar no jogo de ida da semi da Sula

Na noite desta terça-feira (26), a torcida do Fortaleza se reuniu no Senhor Petisco, bar localizado no Bairro de Fátima, para acompanhar o confronto de ida entre Leão e Corinthians pela semifinal da Sul-Americana. A festa no pré-jogo foi grande.

Os tricolores, que estavam bastante confiantes em um resultado positivo, dançaram e cantaram a plenos pulmões.

Nem mesmo a chuva, que caiu na cidade, atrapalhou.

Durante a partida, os torcedores alternaram momentos de tensão e de alegria. Aos 24 minutos, os tricolores explodiram com o gol de Zé Welison. No entanto, a comemoração deu lugar a apreensão, já que o gol foi validado apenas pelo VAR. Após a validação, os torcedores novamente vibraram bastante. A vibração, inclusive, era nítida a cada lance realizado com sucesso pelos jogadores leoninos.

Porém, aos 41, o Corinthians marcou com Yuri Alberto e empatou o jogo, o que baixou um pouco a animação, mas não por muito tempo. Os torcedores também ficaram na bronca com o árbitro uruguaio Esteban Ostojich, que não marcou dois pênaltis para o Leão nos 45 minutos iniciais. O primeiro tempo terminou com aplausos dos leoninos.

SEGUNDA ETAPA

Na segunda etapa, o Leão começou pressionando o Corinthians. As chances criadas aumentavam a expectativa entre os tricolores presentes. A cada chegada do Corinthians, o nervosismo tomava conta. Mas, na medida em que os lances eram desperdiçados, os torcedores respiravam aliviados. As entradas de Calebe e Machuca elevaram as expectativas.

As decisões da arbitragem, muitas vezes contra o Leão, tiraram a torcida do sério. Alguns incorporavam o “modo Vojvoda” e diziam o que a equipe precisava fazer.

Ao fim do jogo, os tricolores concentrados no bar aplaudiram o time e cantaram músicas de incentivo, já mostrando uma prévia de como a Arena Castelão deve estar na próxima terça-feira (03).

CONFRONTO EM ABERTO

O empate no duelo desta noite deixa as equipes em condição de igualdade para a partida de volta, marcada para a próxima terça-feira (03), às 21h30, na Arena Castelão. Quem vencer o duelo estará classificado para a grande final da Copa Sul-Americana de 2023. Em caso de empate, a vaga será decidida nas penalidades máximas.