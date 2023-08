Mesmo com vantagem diante do América-MG na Sula, Pochettino afirma: 'Fortaleza vai ser protagonista'

Nesta quinta-feira (31), o Fortaleza enfrenta o América-MG, às 19h, na Arena Castelão, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana de 2023. O Tricolor do Pici pode fazer história e se tornar o primeiro clube nordestino a chegar às semifinais da competição internacional.

Em decorrência da vantagem conquistada na vitória por 3 a 1 no duelo de ida, cresce o debate sobre como deve ser a postura da equipe de Juan Pablo Vojvoda dentro de campo. De acordo com o meia Pochettino, o Fortaleza buscará ser protagonista, como faz em todos o jogos, ainda mais por estar jogando em casa e com o apoio do seu torcedor.

"O Fortaleza vai ser protagonista como tentamos fazer em todas as partidas, ainda mais no Castelão, com nossa torcida a favor. Sabemos que o Castelão vai estar lotado e isso é um grande ponto para nós. Também sabemos que amanhã tem que ser uma partida muito inteligente para tratar de repetir o que fizemos no primeiro tempo da partida de ida. Vamos atacar o rival e não nos conformarmos com o resultado de ida. É atacar sempre resguardando o nosso gol, que é o mais importante", afirmou.

Com a proximidade de mais um grande feito, o Fortaleza já começa a vislumbrar uma possível final da Copa Sul-Americana, algo que seria enorme para a história do clube. Para Pochettino O meia, que é um dos artilheiros do Fortaleza na Sul-Americana com três gols, comentou que o título é um desejo de todos os jogadores, mas também afirmou que trata todas as competições que disputa com pesos iguais