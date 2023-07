Mesmo com saída conturbada do Flamengo, Marinho diz que entregou bons números no ex-clube

Após ter uma saída envolvida em diversas polêmicas com o Flamengo, a principal contratação do Fortaleza na janela de transferências do meio do ano, o atacante Marinho foi apresentado nesta sexta-feira (7).

Para o ponta-direita, o período em que ficou no Rubro-Negro não foi um dos melhores da carreira, mas ele acredita que conseguiu entregar números interessantes para a quantidade de oportunidades que teve.

"Se as pessoas olhassem minutagem iam ver que eu joguei muito pouco (no Flamengo), e tive números até legais; fiz gol em semifinal de Libertadores, (fui) campeão. Talvez eu queria estar jogando a e isso às vezes não foi possível. Treinadores têm sua forma de jogar, com atletas que eles escolhem e quem está bem no momento", explicou.

Posição preferida

O novo camisa 15 do Leão afirmou que já conversou com o técnico Juan Pablo Vojvoda sobre sua posição preferida no esquema de jogo.

“O professor perguntou algumas coisas para mim e respondi para ele que gosto de jogar na ponta-direita, onde sempre me senti bem e onde sempre fui feliz nos clubes que passei. Já deixei a dica para ele", disse o atacante.

Quando anunciado, o jogador foi visto como possível substituto de Moisés, mas o agora atacante do Cruz Azul atuava pela ponta esquerda no Tricolor. O presidente do Fortaleza, Marcelo Paz, havia afirmado, em entrevista à rádio Verdes Mares, que o novo reforço poderia jogar dos dois lados.

"O Marinho joga mais pela direita, o Moisés joga na esquerda, mas a forma de jogar pode mudar. O Marinho pode ser a reposição do Moisés. Você pode deslocar alguém para o outro lado. Tem outras formas de montar o time. Mas não estou fechando a porta para que possa vir outro atacante jogando pelos lados", afirmou.

Apesar de apontar o lado onde gosta mais de jogar, Marinho citou que já jogou em outros espaços do campo por outras equipes e admitiu que pode fazer o mesmo, caso Vojvoda precisar. "Já joguei em posições que nunca fiz, mas sempre coloquei o clube à frente do meu eu. Às vezes eu não gostava de jogar na posição, mas me coloquei à disposição”, relatou.

Pronto para estrear

Questionado sobre a condição para jogar domingo (9), contra o Athletico-PR, no Castelão, Marinho não fugiu da responsabilidade. "Tenho treinando aí, estou à disposição e o nome já caiu no BID", comentou.

O atacante também já está ciente do rodízio que o técnico argentino faz no elenco tricolor, porém não se mostrou preocupado com isso. "Eu acredito que a gente tem que trabalhar bastante, assim como todos os outros atletas e ficar preparado. Já aconteceu de pegar alguns treinadores que a gente treina como titular hoje e amanhã não joga. Às vezes a gente se preocupa muito com isso [...] mas o futebol mudou”, disse.