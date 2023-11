Mesmo com retorno das principais organizadas aos estádios, Fortaleza segue rompido com as torcidas

Mesmo com a liberação do retorno das torcidas organizadas do Fortaleza aos estádios, determinada nesta quarta-feira (8), após reunião no Ministério Público do Ceará, o clube mantém o “rompimento de toda e qualquer relação com as entidades TUF e JGT”.

Veja também

Apesar da participação de representantes do Fortaleza Esporte Clube no encontro, a assessoria de comunicação confirmou que o clube segue sem reconhecer a existência institucional de TUF e JGT, as duas maiores torcidas organizadas do Tricolor do Pici.

Em setembro de 2023, após episódios de violência envolvendo integrantes das duas torcidas organizadas, o Fortaleza publicou uma declaração de rompimento institucional, onde anunciava medidas contra TUF e JGT como:

a suspensão da venda de ingressos nas sedes das duas agremiações;

a suspensão do licenciamento de produtos e quaisquer apoios logísticos ou estruturais;

a expulsão do quadro de sócios, no caso de envolvimento nas referidas brigas;

a busca por medidas judiciais cabíveis para proibir a utilização da marca Fortaleza Esporte Clube por parte das duas agremiações;

o não mais reconhecimento da existência institucional das duas agremiações.

Veja também

Apesar disso, o Ministério Público do Ceará determinou que as torcidas organizadas do Fortaleza poderão retornar aos estádios no próximo jogo do time cearense, que acontece no dia 18 de novembro, contra o Cruzeiro, na Arena Castelão.

O organismo público determinou que as torcidas organizadas do clube terão de promover ações de conscientização contra a LGBTFobia, promover a cultura de paz e entregar ao poder público a relação completa de seus associados.