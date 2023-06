Mesmo com eliminação, Vojvoda valoriza atuação do Fortaleza e força da torcida

Na noite desta quarta-feira (31), o Fortaleza venceu o Palmeiras por 1 a 0, na Arena Castelão, e encerrou sua participação na Copa do Brasil. Mesmo com o resultado adverso de 3 a 0 no jogo de ida, o Leão fez uma boa partida com a tradicional intensidade característica da equipe. De acordo com Vojvoda, o grupo seguiu o planejamento que tinha e foi inteligente para "presentear" a torcida, que encheu as arquibancadas da Arena Castelão e apoiou até o final.

'Enquanto ao planejamento de jogo, havíamos falado com os jogadores que tínhamos que enfrentar um primeiro tempo com inteligência, sem fazer loucuras, e continuar na partida até o último minuto. Então, eu acho que fizemos isso. Tivemos finalizações, enquanto o adversário não teve oportunidades. As primeiras partes sempre são diferentes das segundas. Tanto que no segundo tempo, fizemos o que tínhamos que fazer. Tomamos mais riscos, deixamos muito mais espaços atrás, mas tampouco sofremos. Imprimimos emoção ao jogo. Neste campo, nós contagiamos o torcedor e eles nos ajudam. Estamos unidos nisso e eu quero, primeiro, parabenizar e agradecer meus jogadores pelo esforço. Agradecer também ao torcedor pelo apoio e dizer que vamos necessitar muito deles e que vamos responder como o time respondeu hoje', afirmou.

SAÍDA DE MOISÉS

Legenda: Moisés esteve no Castelão para se despedir da torcida do Fortaleza. Foto: João Bandeira Neto / SVM

O jogo de hoje marcou a despedida do atacante Moisés do Fortaleza. Ele não entrou em campo, mas esteve na Arena Castelão para assistir a partida e dar adeus aos torcedores leoninos. O atacante foi negociado com o Cruz Azul, do México, por R$ 24,5 milhões, na maior transferência da história do futebol do Nordeste.

Questionado sobre a perda do seu principal atleta na temporada, o treinador lamentou a saída, mas valorizou a negociação para o clube e pro próprio atleta.

'É um jogador importante e vamos sentir a sua ausência, mas é um bom negócio para o clube e para o crescimento do jogador também. Ele também estava com vontade de aproveitar essa oportunidade, de sair para jogar no exterior. Queria contar com ele até o fim do ano, mas não foi possível. Agora, é trabalhar dentro do elenco, pois temos jogadores que podem jogar nessa posição e que vão dar uma boa resposta. Hoje jogou Guilherme, temos Romarinho, Calebe, podem jogar nessa posição e se trabalhamos e estamos unidos, vamos conseguir fazer o time crescer sem o Moisés também'