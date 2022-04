Mesmo com derrota, goleiro Max Walef se destaca em jogo do Fortaleza contra o River Plate

O Fortaleza não conquistou os três pontos, mas isso não quer dizer que tudo funcionou mal na derrota por 2 a 0 para o River Plate, na noite da última quarta-feira (13), no estádio Monumental de Nuñez. O goleiro Max Walef foi um dos destaques da partida e teve atuação segura.

Aos 28 anos, o goleiro teve bom desempenho naquele que foi um dos jogos mais importantes de sua carreira, e foi importante para o time de Juan Pablo Vojvoda.

O placar certamente teria sido maior se não fosse a boa atuação do arqueiro leonino, que realizou intervenções providenciais. Ao todo, foram 10 defesas, sendo sete em finalizações de dentro da área.

Ele só não conseguiu defender os chutes de e Enzo Fernández e De La Cruz, que decretaram a vitória do time da casa.

Após o jogo, Max avaliou a sequência que o clube terá pela frente e pediu "cabeça no lugar" para voltar a vencer.

O Fortaleza enfrenta a pior sequência na temporada, com três derrotas consecutivas. O Tricolor volta a campo no próximo domingo (17), às 18 horas, no estádio Beira Rio, em Porto Alegre, para enfrentar o Internacional, pela 2ª rodada do Brasileirão.