Mesmo com derrota, Fortaleza continua tendo a segunda melhor defesa da Série A; veja números

Mesmo com os dois gols sofridos na derrota para o Flamengo no último sábado, o Fortaleza segue com uma marca importante na Série A do Campeonato Brasileiro. A equipe comandada pelo treinador Juan Pablo Vojvoda tem a segunda melhor defesa da competição, junto ao Cruzeiro, com 11 gols sofridos. Somente o líder Botafogo, que foi vazado apenas sete vezes, tem melhor desempenho que o Leão nesse quesito.

Quando joga em casa, o Tricolor do Pici é ainda mais consistente. Em seis partidas, a equipe não perdeu e tomou apenas quatro gols, totalizando uma média de 0,67 por partida.

Já como visitante, o número aumenta um pouco, mas segue bom para os padrões do campeonato. São sete jogos e sete tentos sofridos, o que significa média de um gol por partida.

PRÓXIMO JOGO

O Fortaleza seguirá tentando manter o seu bom desempenho defensivo no domingo (09) diante do Athletico-PR, às 18h30, Arena Castelão, pela 14ª rodada da Série A.