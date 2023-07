Mercado da bola ultrapassa a barreira dos R$ 20 bilhões; brasileiro está entre transações mais caras

Declan Rice , volante que saiu do West Ham , da Inglaterra, para o também inglês Arsenal por 116,6 milhões de euros ( R$ 610,9 milhões ) lidera a lista. Em seguida vem o meia Jude Bellingham , que saiu do Borussia Dortmund , da Alemanha, para o poderoso Real Madrid , da Espanha, pela bagatela de 103 milhões de euros (aproximadamente R$ 540,9 milhões ).

As cifras bilionárias incluem transações em definitivo ou por empréstimo, computando luvas e bônus contratuais. Na atual janela, duas negociações ultrapassaram o valor de 100 milhões de euros, cerca de R$ 521,6 milhões.

Quem fecha o top-3 é o meia-atacante Kai Havertz. O alemão trocou o Chelsea pelo rival Arsenal em uma transferência que movimentou 75 milhões de euros (R$ 393,8 milhões).

BRASILEIRO NA LISTA

Legenda: Malcom defendia o Zenit desde 2019. Foto: KENZO TRIBOUILLARD / AFP

O atacante Malcom, revelado na base do Corinthians, é o unico brasileiro presente no top-10. Depois de ser o artilheiro do campeonato Russo pelo Zenit e ter sido o brasileiro que mais marcou nas ligas europeias na temporada, o atleta foi vendido para o Al-Hilal, da Arábia Saudita, por 60 milhões de euros, cerca de R$ 314,5 milhões.

VEJA O TOP-10: