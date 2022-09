Mendoza reforça que Vina é o cobrador oficial de pênaltis no Ceará: "Ele é o primeiro a bater"

As cobranças de pênaltis em 2022 têm sido um trauma para o Ceará. Afinal, são 3 eliminações das disputas da marca penal este ano, contra Iguatu (Estadual), CRB (Copa do Nordeste e São Paulo (Sul-Americana). E em duas destas eliminações (Iguatu e São Paulo), o batedor oficial do Alvinegro, Vina, desperdiçou sua cobrança, enervando o debate sobre ele ser mantido na função, com a chegada do novo técnico, Lucho González.

O meia Mendoza, em entrevista coletiva nesta sexta-feira, reforçou que Vina é o cobrador oficial do Vovô e que outro jogador só cobrará se o companheiro não se sentir confiante ou permitir que outro cobre.

"Quem decide é o treinador, né?! E o treinador mudou e a gente tem a liberdade para escolher. Mas o primeiro para bater é o Vina, depois, quem se sentir à vontade no jogo, bate o pênalti. Agora, se o Vina ou se eu falar: 'Vina, deixa eu bater', lógico, se ele quiser, ele deixa", disse Mendoza.

Números

Um levantamento feito pelo g.e, mostra que o Vovô teve 8 pênaltis no decorrer dos jogos, mas Vina bateu apenas um e converteu. Mendoza cobrou três e fez todos. As outras cobranças foram feitas por Erick e Lima (ambas convertidas) e a única cobrança perdida foi de Zé Roberto.

