Mendoza marca contra Coritiba e iguala melhor temporada da carreira; veja números

O atacante Stiven Mendoza igualou a fase artilheira da melhor temporada da carreira neste sábado (4) ao marcar no empate contra o Coritiba, na Arena Castelão. Em 29 partidas com a camisa do Ceará no ano, marcou 13 gols, chegando a marca alcançada quando defendia o Chennaiyin, da Índia, em 2015. À época, o número foi obtido em 16 partidas.

Em ascensão com a camisa alvinegra, Mendoza é o artilheiro do Ceará na temporada. No geral, soma 15 participações para os gols da equipe, contribuindo ainda com duas assistências, além dos tentos. Na última sexta-feira (3), o colombiano foi homenageado pelo presidente Robinson de Castro com uma placa em celebração ao feito de tornar-se o estrangeiro com maior número de jogos e gols pelo time e o maior artilheiro estrangeiro da história do futebol cearense.

Também no treino de hoje, o presidente Robinson de Castro entregou ao atacante Steven Mendoza uma placa em homenagem às marcas de MAIOR ESTRANGEIRO EM NÚMERO DE JOGOS E GOLS pelo Vozão e também MAIOR ARTILHEIRO ESTRANGEIRO DA HISTÓRIA DO FUTEBOL CEARENSE. Parabéns, Speed! 🏁 pic.twitter.com/vF5Vgu2Pyg — Ceará Sporting Club (@CearaSC) June 4, 2022

Com quatro gols na Série A, o colombiano é o 3° jogador com mais tentos na competição, atrás de Calleri, com oito, e Hulk, Marcos Leonardo e Erison, com cinco.

Veja números de Mendoza na temporada

Jogos: 29

Gols: 13

Assistências: 2

Artilheiro do Ceará na Série A (4)

Artilheiro do Ceará na Sul-Americana e vice-artilheiro da competição (5)

Artilheiro do Ceará na temporada (13)