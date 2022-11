Mendoza, do Ceará, desperta interesse de Athletico-PR, São Paulo e clubes do exterior

O atacante Steven Mendoza, de 30 anos, atualmente do Ceará, tem futuro incerto com o alvinegro e desperta interesse de clubes nacionais como Athletico-PR e São Paulo, e internacional, da Argentina e Rússia. O time cearense aceita negociar o atleta, mas vai pedir mais de R$ 5,3 milhões.

Segundo apuração do GE, ainda não foi feita nenhuma oferta, mas já foram realizadas consultas sobre a situação e possível abertura de saída. CSKA Moscou e Racing, da Argentina, foram os clubes internacionais interessados que também monitoraram a situação do jogador.

Com 96 jogos pelo Ceará, 24 gols marcados e nove assistências, o contrato de Mendoza com o Ceará se encerra em dezembro de 2023 e o atleta tem futuro indefinido com o alvinegro.